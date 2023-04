Lupi catturano un cervo vicino hotel e il video diventa virale sui social

BELLUNO - Un cervo è stato attaccato da un branco di lupi nei pressi di un hotel, chiuso per fine stagione, ad Auronzo di Cadore (Belluno). Il video fatto dai dirimpettai titolari del locale 'Alle Tre Cime' (di Lavaredo ndr) è finito sui social come pura curiosità. Secondo gli stessi autori si tratta di un fatto normale - specie per ungulati anziani abbandonati dal branco - ma l'eccezionalità è data dal luogo ovvero a ridosso dell'abitato della nota località turistica bellunese. I lupi sono presenti in Veneto, e in tutto il nordest, da metà anni '90. Giunti dalla ex Jugoslavia hanno colonizzato prima la Lessinia nel veronese per poi allargarsi nel bosco del Cansiglio a Belluno e progressivamente salire a quote più alte in direzione delle Dolomiti. La loro presenza, tollerata, ha portato a predazioni di animali di piccola taglia, mai l'uomo, e di ungulati (cervi, camosci etcc) nei boschi. Il tutto è monitorato dalla Forestale della Regione, dai Carabinieri forestali e da associazioni faunistiche.