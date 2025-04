Lupo avvistato nel centro di Cortina: allerta e appello alla prudenza

CORTINA D'AMPEZZO - Un esemplare di lupo è stato avvistato nella notte del 13 aprile nel centro abitato di Cortina d’Ampezzo. L’episodio è stato verificato e confermato dalle autorità competenti.



Il Comune, attraverso una nota ufficiale del sindaco Gianluca Lorenzi, ha invitato la popolazione alla massima prudenza, raccomandando di non avvicinarsi all’animale né tentare alcun tipo di interazione.



Si sottolinea l’importanza di non fornire cibo al lupo, né direttamente né indirettamente, per evitare che sviluppi comportamenti confidenti verso l’uomo, con potenziali rischi per la sicurezza pubblica.



L’amministrazione comunale, insieme a Forze dell’ordine ed enti preposti alla tutela della fauna selvatica, sta monitorando attentamente la situazione.