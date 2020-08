Lunedì nero, tre incidenti nel pordenonese in meno di 3 ore

PORDENONE - Sono ben tre gli incidenti accaduti questo lunedì mattina in provincia di Pordenone.



Alle 5 di oggi primo sinistro lungo la A28 Conegliano-Portogruaro, tra Villotta ed Azzano Decimo, nella carreggiata verso Conegliano.



Un automobilista ha perso il controllo dell’auto, è finito più volte contro il guard rail. Il conducente è stato soccorso dai Vigili del Fuoco di San Vito al Tagliamento e da un’ambulanza del 112 che lo ha ricoverato all’ospedale di San Vito. Sul posto anche la Polstrada ed il personale delle Autovie Venete.



Alle 7 tamponamento tra un’auto ed un furgone tra San Vito al Tagliamento e Bannia (nella foto). In ospedale entrambi i conducenti: sul posto 118 i Vigili del Fuoco e Carabinieri di Casarsa.



Alle 8 terzo incidente a San Giovanni di Livenza, tra Sacile a Brugnera. Il conducente per cause da accertare ha perso il controllo del mezzo finendo contro un palo. Per lui lievi ferite.