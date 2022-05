La luna si specchia sul lago.

Non cè nulla di più rilassante di una passeggiata lungo lago, al tramonto e con il sorgere della Luna piena...

Sarà possibile visitare le bellissime palafitte e dopo un buon aperitivo in compagnia al Parco del Livelet, partiremo per la passeggiata lungo lago. Per osservarlo con una luce diversa e un'atmosfera insolita. Proveremo ad osservare una Natura che si risveglia proprio quando gli uomini si allontanano lasciandole finalmente un pò di spazio. Cammineremo lungo lago mescolando scienza e leggende, fino a che, ad un certo punto, una splendida luna sbucherà, specchiandosi sull'acqua. Ed è subito magia...

Portare una pila o una torcia frontale

LUOGO RITROVO: presso Biglietteria Parco Archeologico Livelet, Via Carpenè Revine Lago - Frazione Lago, 31020 (TV)



ORARIO RITROVO: ore 17.00 per chi vuole partecipare alla visita guidata alle palafitte, oltrechè all'aperitivo e alla passeggiata.

ore 18.15 per chi vuole partecipare solo all'aperitivo e alla passeggiata



RIENTRO PREVISTO: verso le ore 21

LUNGHEZZA: 5 km circa

DISLIVELLO: minimo



COSTI: Visita guidata alle palafitte + aperitivo + passeggiata: 24 euro adulti, 15 euro ragazzi tra i 6 e 17 anni, 5 euro bambini fra i 4 e i 6 anni, gratis sotto i 4 anni.

Aperitivo + passeggiata: 20 euro adulti, 12 euro ragazzi tra i 6 e 17 anni. Gratis sotto i 6 anni.

OBBLIGATORIA la prenotazione (POSTI LIMITATI) ai seguenti recapiti: (NO Facebook)

PARCO LIVELET: Email segreteria@parcolivelet.it - tel 0438 21230

NOTE TECNICHE: Obbligatorio indossare scarpe adatte a terreno accidentato. Si consiglia un abbigliamento comodo, a strati, giacca antipioggia. Portare adeguata scorta d'acqua e snack al seguito. Portare con se una pila o torcia frontale. Eventuali farmaci salvavita o simili dovranno essere portati al seguito durante l'escursione. I minorenni possono partecipare solo se accompagnati da un adulto.

COME PARTECIPARE

Per partecipare alle escursioni è previsto l’obbligo della prenotazione da eseguirsi nelle modalità sopraindicate. Le escursioni verranno effettuate al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.

I trasferimenti ai punti di partenza delle escursioni non sono organizzati e devono quindi essere effettuati con mezzi propri. Variazioni di programma possono essere decise a insindacabile giudizio della guida, nel caso in cui non vi siano le condizioni idonee a garantire un sufficiente grado di sicurezza.

IN COLLABORAZIONE CON PARCO ARCHEOLOGICO DIDATTICO DEL LIVELET