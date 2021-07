La luna e i laghi.

Passeggiata serale attorno al Lago di Santa Maria. Per osservarlo in una veste insolita, dal tramonto in poi. Proveremo ad osservare una Natura che si risveglia proprio quando gli uomini, in genere, si allontanano lasciandole finalmente un pò di spazio. Cammineremo lungo lago mescolando scienza e leggende, accompagnati dai suoni della notte. Fino a che, ad un certo punto, una splendida luna sbucherà, specchiandosi sulle acque dei laghi. Ed è subito magia...



Consigliamo a tutti di portare un binocolo!



A pochissima distanza da dove faremo la passeggiata, si svolge il Lago Film Fest. Assolutamente da non perdere! Tutte le informazioni su www.lagofest.org

RITROVO: ore 20.30 presso ingresso del Parco di Santa Maria, lato parcheggio (Santa Maria, Revine Lago - TV)



DURATA: 2.5 ore circa



DIFFICOLTA': minima

COSTI: 15 euro adulti, 8 euro ragazzi tra i 12 e 17 anni. La quota comprende l'accompagnamento con Guida Ambientale Escursionistica abilitata e l'assicurazione RCT.



Prenotazione obbligatoria ai seguenti recapiti (POSTI LIMITATI):



PARCO: Email segreteria@parcolivelet.it - tel 0438 21230

IMPORTANTE

Durante le uscite verranno seguite tutte le indicazioni previste dalla Legge per garantire la massima sicurezza alle persone. Si chiede ai partecipanti di portare con sè una mascherina e del gel disinfettante per mani. Ogni dettaglio verrà comunque comunicato via email o tramite messaggio ai partecipanti al momento dell'iscrizione.

Sarà necessaria la collaborazione di tutti per una buona riuscita dell'attività!

NOTE TECNICHE: Obbligatorio indossare scarpe con suola adatta a terreni accidentati. Si consiglia un abbigliamento comodo, a strati, repellente per zanzare,binocolo, pila frontale o torcia. Eventuali farmaci salvavita o simili dovranno essere portati al seguito durante l'escursione. I minorenni possono partecipare solo se accompagnati da un adulto.



COME PARTECIPARE

Per partecipare alle escursioni è previsto l’obbligo della prenotazione da eseguirsi nelle modalità sopraindicate. Le escursioni verranno effettuate al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.

I trasferimenti ai punti di partenza delle escursioni non sono organizzati e devono quindi essere effettuati con mezzi propri. Variazioni di programma possono essere decise a insindacabile giudizio della guida, nel caso in cui non vi siano le condizioni idonee a garantire un sufficiente grado di sicurezza.

IN COLLABORAZIONE CON