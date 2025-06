A luglio in arrivo la quattordicesima per 295 mila pensionati veneti

VENETO - Quattordicesima mensilità a luglio per quasi 300 mila pensionati veneti, ma l’effetto è temporaneo. A luglio, circa 295 mila pensionati del Veneto riceveranno la quattordicesima mensilità. Il beneficio, rivolto agli over 64 con specifici requisiti di reddito, riguarda il 22% del totale dei pensionati della regione. Gli importi variano da 336 a 655 euro, a seconda dell’importo della pensione e degli anni di contribuzione. Secondo le stime dello Spi-Cgil del Veneto, circa 200 mila pensionati riceveranno l'importo massimo: tra 437 e 655 euro. Si tratta di chi percepisce una pensione mensile inferiore a una volta e mezza il minimo (603,40 euro nel 2024). Gli altri 95 mila, con pensioni comprese tra una volta e mezza e due volte il minimo, riceveranno una somma ridotta, compresa tra 336 e 504 euro.

Il segretario regionale dello Spi-Cgil, Massimo Cestaro, spiega: «La quattordicesima mensilità garantisce un po’ di sollievo a molti anziani, ma il timore è che questi soldi, alla fine, serviranno solo per fronteggiare in modo temporaneo i rincari, anche quelli che si stanno già registrando sul fronte dell’energia elettrica, per cause non legate alla guerra».Il sindacato mette in evidenza come il carovita resti un problema strutturale per molti pensionati. Nel 2024, un over 65 in Veneto ha speso in media 350 euro al mese per i soli prodotti alimentari, cifra destinata a salire nel 2025, anche per effetto delle tensioni internazionali. A questi si aggiungono circa 870 euro mensili per spese legate all’abitazione, tra affitti e bollette. Attualmente, oltre 420 mila pensionati veneti ultra65enni ricevono meno di 1.100 euro netti al mese. Le donne risultano le più colpite: il 55% percepisce pensioni al di sotto di questa soglia. A livello provinciale emergono differenze significative: a Rovigo il 42,8% degli anziani rientra in questa fascia, contro il 38% registrato a Venezia.

«Dal 2022 – prosegue Cestaro – i portafogli delle famiglie, anziani compresi, si sono svuotati a causa dell’aumento dei prezzi. I pensionati sono stati solo in parte protetti dalla rivalutazione perché il carovita è stato decisamente superiore rispetto alle percentuali d’inflazione fissate dall’Istat». Il sindacalista aggiunge che molti anziani stanno riducendo i consumi, inclusi quelli alimentari, e alcuni rinunciano persino alle cure, anche a causa delle lunghe liste d’attesa. «Ci sono anziani che vendono la nuda proprietà perché non riescono ad affrontare i costi della casa». Per questo, conclude Cestaro, lo Spi-Cgil torna a chiedere un aumento degli importi della quattordicesima e un ampliamento della platea dei beneficiari.



FOTO: segretario regionale dello Spi-Cgil, Massimo Cestaro