Luci, spettacoli itineranti e torna la festa di Capodanno in piazza: ecco il Natale Incantato a Treviso

TREVISO - La magia del Natale invade Treviso e riempie la città di luci, eventi, rassegne e mercatini per famigli, bambini e visitatori. E’ il primo Natale post-pandemia con il gran ritorno, dopo due anni di stop, di due eventi da sempre attesi dai trevigiani: la cerimonia di accensione dell’albero di Natale in piazza dei Signori in programma il 7 dicembre, e la festa di Capodanno in piazza Aldo Moro con radio Company. Per quest’anno è stata prestata particolare attenzione alla sostenibilità e al risparmio energetico. Le luci installate saranno a basso consumo e saranno accese dalle 16.30 a mezzanotte (tranne che nelle giornate dell’8, 25 e 31 dicembre).



In centro storico e sull’acqua torneranno le luminarie oltre alle nuove installazioni 3D grazie a Veneto Imprese Unite. Il via al Natale Incantato da questa sera con l’accensione delle nuove installazioni luminose e della Loggia Incantata, trasformata in un bosco magico con la Casa di Babbo Natale: ogni fine settimana, infatti, l’idolo dei bambini accoglierà i bambini per la consegna della letterina o per una foto (sabato, domenica e festivi dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 15 alle 20). Per quaranta giorni Treviso propone spettacoli itineranti, tradizione, luminarie 3D e un trenino “green” che girerà per la città.



Dopo il grande successo del scorso anno, tornano gli spettacoli itineranti: il 3 e 4, 7 e 8, 10-11 e 17-18 dicembre, dalle 14.30 alle 18, la città sarà animata da performance itineranti di artisti di strada, cori e folletti che si esibiranno lungo il percorso che toccherà Piazza dei Signori, Loggia dei Cavalieri, Buranelli, Piazza San Leonardo, Santa Maria dei Battuti, Isola della Pescheria e Calmaggiore. Tra gli evento clou del Natale Incantato la cerimonia di accensione del grande albero monumentale di piazza dei Signori con 100mila luci, in programma il 7 dicembre, alle ore 18.30. Il giorno seguente, l’8 dicembre, appuntamento con la Treviso X-Mas Run, la corsa dei Babbi Natale. In Piazza Borsa ci sarà la pista di Pattinaggio “Treviso on Ice” con il villaggio del Natale, dal 26 novembre al 15 gennaio. Il 2-3-4 dicembre ci sarà il Mercatino Arti&Bio in Piazza Indipendenza, mentre il 4 dicembre sotto la Loggia di Palazzo dei Trecento ci saranno i Grandi Rossi, mostra mercato dedicata a 5 tipici prodotti trevigiani di colore rosso. Dall’8 all’11 dicembre, in piazza Aldo Moro, ci sarà l’Antica Mostra del Radicchio Rosso Igp di Treviso mentre il 7-8, 10-11 e 22-23-24 dicembre, in piazza Indipendenza ci sarà il mercatino dell’artigianato di Mammart. A Borgo Cavour non mancheranno le domeniche dedicate al “Natale in Borgo” mentre il 17 dicembre toccherà a “Libri in Loggia”.



Come anticipato per festeggiare l’arrivo del nuovo anno ritorna Wonder Company, format di capodanno di Radio Company fra musica e live band. Dalle ore 22 alle 2, tanto divertimento con musica e gadgets in Piazza Aldo Moro. “Abbiamo voluto proporre una programmazione natalizia ricca di eventi e iniziative non solo per abbellire la città nel periodo più atteso dell’anno ma anche perché tutti noi abbiamo bisogno di emozionarci, regalando anche ai nostri bambini la magia e l’attesa”, afferma il sindaco Mario Conte.



Gli eventi natalizi sono promossi dagli assessorati alla Cultura, Turismo e Attività Produttive del Comune di Treviso con il supporto della Camera di Commercio Treviso-Belluno Dolomiti, delle principali associazioni di categoria, CentroMarca Banca e numerosi partner privati.