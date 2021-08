Luca Colnaghi convocato in nazionale per il Tour de l'Avenir

TREVISO - Luca Colnaghi è stato convocato dal 13 al 23 agosto, su indicazione del Commissario Tecnico Marino Amadori con approvazione del Team Manager Squadre Nazionali Roberto Amadio, per partecipare in Maglia Azzurra al Tour de l'Avenir, Coppa delle Nazioni U23, unitamente ai seguenti atleti:

1) Baroncini Filippo (Team Colpack Ballan)

2) Colnaghi Luca (Uc Trevigiani Campana Imballaggi Geo&Tex 2000)

3) Frigo Marco (Seg Racing Academy)

4) Garofoli Gianmarco (Development Team Dsm)

5) Verre Alessandro (Team Colpack Ballan)

6) Zana Filippo (Bardiani-Csf-Faizanè)

174 atleti in rappresentanza di 29 nazioni parteciperanno alla 57° edizione del Tour de l’Avenir, organizzato da Alpes Vélo, con partenza il 13 agosto da Charleville-Mézières con un prologo di cronometro individuale, per un evento dedicato ai giovani atleti e paragonato al famoso Tour de France dei professionisti.

Si preannuncia un ferragosto intenso in terra marchigiana per gli atleti under 23 dell’ Unione Ciclisti Trevigiani, in trasferta nelle Marche per due giornate di gare in rapida successione. Domenica 15 agosto la chiamata è per le ruote veloci, con il Trofeo Città di Castelfidardo ad Ancona organizzato dallo Sporting Club S. Agostino, con partenza alle ore 12 su un circuito di 18 km da ripetersi per ben dieci volte per un totale di 180 km, per le categorie under 23 ed élite, con 182 iscritti. L’evento rientra nella manifestazione 39° Due Giorni Marchigiana, con 27 squadre partecipanti, di cui tre straniere provenienti da Inghilterra, Spagna e Svizzera. Segue a ruota lunedì 16 agosto il 49° Gran Premio Capodarco a Capodarco di Fermo, unica gara internazionale nelle Marche. 180 chilometri con salite impegnative con partenza alle ore 13.15 solo per la categoria under 23, organizzato dal Gc Capodarco, con una diretta streaming di tre ore per offrire ai tifosi l’opportunità di seguire la gara,

Il programma agonistico del week-end di ferragosto prevede inoltre la partecipazione al 59° Circuito dell’Assunta a Vittorio Veneto in data Domenica 15 agosto, organizzato dalla cicloturistica Vittorio Veneto ASD per le categorie élite e under 23, su un circuito cittadino di 2 chilometri da ripetersi per cinquanta volte per un totale di 100 circa con partenza alle ore 14.45 dalla splendida frazione di Ceneda.