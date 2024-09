Louis Vuitton Cup, Luna Rossa-Ineos Britannia 1-1 in finale

SPAGNA - Luna Rossa e Ineos Britannia sull'1-1 dopo le prime 2 regate della finale della Louis Vuitton Cup 2024. Oggi, nella prima giornata di sfide nel mare di Barcellona, una vittoria per parte. Dopo il successo della barca italiana nella prima prova, replica inglese nel secondo match.



La migliore partenza ha consentito agli inglesi, contrariamente alla prima sfida, di avere la meglio. Ineos ha controllato gli attacchi della barca italiana che ha chiuso con un ritardo di 18 secondi. Le race 3 e 4 si terranno il 28 settembre. La finale, al meglio delle 13 regate, mette in palio la possibilità di andare a sfidare Team New Zealand per la conquista dell'America's Cup.