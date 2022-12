Colpo di fortuna ad Altivole, vinti 100mila euro al 10eLotto

ALTIVOLE - Veneto fortunato nell'ultimo concorso del 10eLotto, con vincite complessive per 120mila euro: come riporta Agipronews, la più alta è stata centrata ad Altivole dove un fortunato giocatore ha indovinato un 8 Doppio Oro da 100mila euro. A Vigo di Cadore, in provincia di Belluno, sono stati vinti altri 20mila euro con un 8 Doppio Oro. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 26,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 3,4 miliardi dall'inizio dell'anno.

Festa anche per una doppietta al Lotto: come riporta Agipronews, a Montebelluna, in provincia di Treviso, sono state centrate due vincite, una da 112.750 euro e una da 22.500 euro, per un totale che supera i 135mila euro. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 8,4 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 985 milioni da inizio anno.