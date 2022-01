Lotteria Italia 2022, ecco biglietti vincenti

ITALIA - Lotteria Italia 2021-2022, biglietti vincenti e premi a cascata nel Lazio, che si aggiudica anche il biglietto da 5 milioni di euro. Ma qual è la data di scadenza dei premi? Come spiega agipronews, ci sono sei mesi di tempo dalla pubblicazione, nel bollettino dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, dell’elenco dei biglietti vincenti: i vincitori hanno dunque 180 giorni per riscuotere il premio, presentando il tagliando vincente, integro e in originale, negli sportelli di Banca Intesa Sanpaolo oppure all’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali, o inviandolo, a rischio del possessore, all’Ufficio Premi, indicandole generalità, l’indirizzo del richiedente e le modalità di pagamento richieste (assegno circolare, bonifico bancario o postale). Stesso discorso, riporta ancora agipronews, per i premi ottenuti attraverso un biglietto acquistato online: in questo caso è necessario presentare un documento di identità valido, il codice fiscale e la stampa del promemoria di gioco oppure del codice univoco della giocata vincente. È di circa 30 milioni di euro il totale dei premi non riscossi della Lotteria Italia dal 2002 a oggi. Nell’ultima edizione gli italiani hanno "dimenticato" di riscuotere 400mila euro, divisi in 10 premi di terza categoria da 25mila euro ciascuno e da tre di seconda categoria da 50mila euro. Tutti riscossi, come rileva agipronews, i cinque premi di prima categoria, dal primo premio da 5 milioni di euro vinto a Pesaro, al quinto da 250mila euro andato a Cavarzere (VE). La storia della Lotteria Italia è stata spesso segnata da dimenticanze milionarie: l’ultima risale all’edizione 2016, con un biglietto da 2 milioni di euro mai ritirato, ma il primato degli ’sbadati’ appartiene all’edizione 2008, quando a non essere reclamato fu il primo premio da 5 milioni di euro, venduto a Roma e rimesso poi in gioco l’anno successivo.

LAZIO PIGLIATUTTO

Venduto da un distributore di Roma, il biglietto da 5 milioni fa del Lazio la prima regione nella classifica delle vincite dell’edizione 2021. Al primo premio, evidenzia agipronews, si aggiungono il terzo da 2 milioni di Magliano Sabina (RI) e il quarto premio da 1,5 milioni a Roma. Inoltre sono stati vinti cinque premi di seconda categoria, ciascuno da 100mila euro, e 23 premi di terza categoria da 20mila euro, che portano il montepremi complessivo a 9.460.000 euro. Grande protagonista anche l’Emilia-Romagna: il secondo premio da 2,5 milioni di euro di Formigine (MO) si somma agli 8 premi di terza categoria, per un bilancio complessivo di 2.660.000 euro. Bene anche la Sicilia, con premi totali per 1.180.000 euro, divisi tra il quinto premio da 1 milione e i 9 di terza fascia. Lombardia protagonista con i premi di terza categoria e 33 biglietti vincenti da 20mila euro a testa per un totale, rileva ancora agipronews, di 660mila euro. Segue - nella classifica dei premi di terza fascia - il Lazio con 23 premi, per 460mila euro totali. In Campania i tagliandi vincenti da 20mila euro sono 16, mentre in Toscana sono arrivati 10 premi di terza fascia.

I BIGLIETTI VINCENTI

Il primo premio della Lotteria Italia 2021 da 5 milioni di euro va al biglietto T 018060 venduto da un distributore locale a Roma. Il secondo premio da 2,5 milioni di euro, riporta Agipronews, va invece al tagliando P 297147 venduto a Formigine (MO). Il terzo premio da 2 milioni di euro va al tagliando E 263508 venduto a Magliano Sabina (RI); il quarto da 1,5 milioni va al biglietto N 330633 venduto a Roma. Infine, il quinto premio da 1 milione di euro va al tagliando D 137599 venduto a Trapani.