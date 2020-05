Lotteria Carnevali di Marca. Estratti i biglietti dell'edizione 2020

SAN VENDEMINAO - Si è svolta oggi, sabato 16 maggio, presso l'oratorio “Giovanni Paolo II” l'estrazione dei 40 biglietti vincenti della Lotteria di beneficenza abbinata all'edizione 2020 dei Carnevali di Marca, organizzati dall'omonima associazione presieduta da Redo Bezzo.



Viste le disposizioni in vigore in tema di tutela della salute pubblica, quest'anno l'estrazione non si è svolta durante la tradizionale Cena di gala dei Carnevali, che è stata annullata, ma alla presenza di poche persone tra le quali il vicesindaco di San Vendemiano Renzo Zanchetta, che oltre a rappresentare tutti gli amministratori dei Comuni che hanno ospitato le sfilate del 2020 ha vigilato sul regolare svolgimento dell'estrazione, che è stata presentata da Roberto Biz e Federico Campodall'orto e trasmessa in videostreaming sulle pagine Facebook dei Carnevali di Marca, di Qdpnews.it e de La Tenda Tv.



Sul palco è salito anche il presidente dell'associazione Carnevali di Marca Redo Bezzo, che ha voluto ringraziare tutte le persone, gli enti e gli sponsor che hanno reso possibile lo svolgimento degli spettacoli di carnevale in un'edizione che prima dello stop forzato a causa della pandemia da Covid-19 ha portato lungo strade e piazze della provincia 125.000 persone stimate.



Circa 22.000 sono stati i biglietti della Lotteria di beneficenza venduti al prezzo di 2 euro l'uno. “Per ogni biglietto venduto – ha ricordato Bezzo – l'associazione devolve 5 centesimi a scopi benèfici. Quest'anno abbiamo scelto di unirci alla raccolta fondi a sostegno delle iniziative di sanità pubblica dell'Aulss 2 Marca Trevigiana per fare fronte all'emergenza Covid-19.



All'azienda sanitaria consegneremo perciò 1.100 euro. Oltre a ciò, il nostro vicepresidente Nicola Arrigoni ha già consegnato all'associazione “Undici di Marca” generi alimentari per un valore di 300 euro destinati a famiglie trevigiane in difficoltà. Uno dei gruppi partecipanti alle sfilate di quest'anno, “Quota 100” di Catena di Villorba, ha donato 250 euro; ci sono state e ci saranno donazioni individuali”.



L'associazione ringrazia la Regione Veneto e le Amministrazioni comunali di Carbonera, Godega di Sant'Urbano, Pieve del Grappa, Pieve di Soligo, Monastier di Treviso, Villorba, San Vendemiano, Zero Branco, Zenson di Piave, Vittorio Veneto, Conegliano e Treviso per il patrocinio e per il sostegno finanziario concesso e le Pro Loco di Tarzo, Susegana, Sernaglia della Battaglia, Ponte della Muda, Giavera del Montello, Santa Lucia di Piave, Nervesa della Battaglia, Cornuda e Roncade che hanno contributo attivamente alla buona riuscita e al successo della manifestazione nonostante l’annullamento delle sfilate ed eventi del Martedì grasso che erano previsti a Cornuda, Conegliano e Treviso. Un ringraziamento va anche ai top sponsor che hanno creduto in questa iniziativa: GruppoVega-MAXI’, SarloGroup-Autogiada, VIP-Tende, Bricoman, Homes, L’Arsenale, OggiTreviso, Toffolatti, Conè, Tomasoni, Banca Prealpi SanBiagio, ed alcuni di loro anche per la fornitura dei premi della Lotteria 2020.



Grazie anche a tutti gli altri sponsor che sono stati al fianco dei Carnevali di Marca, all'Associazione Nazionale Carabinieri, ai Cavalieri dell'Etere, a Prealpi Soccorso, a Castelmonte e agli altri nuclei di Protezione civile che sono intervenuti per garantire il servizio d’ordine e sanitario alle sfilate; ai numerosi collaboratori che hanno dedicato il loro tempo ed energia per le fasi organizzative ed operative in questa edizione e ovviamente un ringraziamento importantissimo ai quasi 90 carri allegorici e gruppi mascherati che hanno partecipato alle sfilate con i loro numerosi figuranti.



Ecco i 40 biglietti vincenti della Lotteria di beneficenza estratti oggi all'oratorio Giovanni Paolo II con i premi abbinati. Il montepremi ammonta a 24.000 euro. I premi vanno ritirati entro il 30 giugno 2020 all'Ufficio turistico di Vittorio Veneto, in viale della Vittoria 110, aperto dalle 9.30 alle 12.30 dal martedì al sabato e anche dalle 15.00 alle 18.00 dal lunedì al sabato (telefono 0438-57243). L'elenco dei biglietti vincenti sarà pubblicato anche sul sito www.carnevalidimarca.it e sui canali social dell'associazione.



PRIMO PREMIO (Opel Corsa Advance 5 porte Km 0 messa in palio da AutoGiada, valore 15.500 euro) al biglietto V427.



SECONDO PREMIO (Buono acquisto Vip Tende, valore 2.500 euro) al biglietto W889.



TERZO PREMIO (Buono acquisto Toffolatti Gioielli, valore 1.300 euro) al biglietto R052.



QUARTO PREMIO (Buono acquisto Dipo Arredamenti, valore 1.000 euro) al biglietto M904.



QUINTO PREMIO (Buono acquisto Toffolatti Gioielli, valore 500 euro) al biglietto F968.



PREMI DAL SESTO AL DECIMO (Buoni spesa Supermercati Maxì, valore 200 euro) ai biglietti H162, N594, C541, P818, K000.



PREMI DALL'UNDICESIMO AL VENTIQUATTRESIMO (Buoni spesa Supermercati Maxì, valore 100 euro) ai biglietti B118, W959, H367, K196, E213, I060, B941, T342, C087, E845, U806, T948, D376, X921.



PREMI DAL VENTICINQUESIMO AL TRENTESIMO (Buoni spesa Supermercati Maxì, valore 50 euro) ai biglietti N992, S532, R952, E600, B840, I343.



PREMI DAL TRENTUNESIMO AL QUARANTESIMO (Buoni spesa caseificio Tomasoni, valore 50 euro) ai biglietti F758, R950, J427, C647, E384, H201, V380, K955, Q166, V984.