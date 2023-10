Lotta con un canguro per salvare il suo cane (VIDEO)

Un uomo affronta e lotta contro un canguro per salvare il suo cane. L’episodio incredibile, è successo in Australia, nel fiume Murray.

Protagonista un ex poliziotto appassionato di arti marziali che mentre passeggiava lungo il fiume con il suo cane si è imbattuto in un canguro di circa due metri che ha preso in ostaggio il suo amato amico a quattro zampe e stava tentando di annegarlo. Così non ci ha pensato due volte e ha affrontato il grosso animale intimandoli di lasciare andare il cane. La vicenda si è conclusa con un lieto fine sia per l’uomo che per il suo cane.