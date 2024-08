Lotta all'abusivismo, scoprono oltre 160 borse con firme tarocche

JESOLO - Nell’ambito delle attività di controllo del territorio, contrasto al commercio abusivo e allo spaccio di sostanze stupefacenti messe in campo dal Comune di Jesolo sul territorio cittadino, nei giorni scorsi la Polizia locale ha realizzato un intervento in collaborazione con Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri e Polizia di Stato. L’attività di controllo si è concentrata su alcuni mezzi di trasporto pubblico diretti a Jesolo e ha portato al sequestro di 165 borse riportanti i loghi di note griffe internazionali e ritenute contraffatte da parte degli operatori. Tali accessori erano contenuti all’interno di 10 sacchi di plastica stivati negli alloggi bagagli del mezzo. L’attività di Polizia locale e forze dell’ordine ha consentito, inoltre, il sequestro di circa 30 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish. Durante i controlli, gli operatori hanno proceduto all’identificazione di 10 persone. “La collaborazione fra il Comune e il Comando di Polizia locale con la Prefettura, le autorità e le forze dell’ordine presenti sul territorio – dichiara il sindaco della Città di Jesolo, Christofer De Zotti - ha portato in questi due anni risultati tangibili sul fronte della sicurezza e questa attività serve a ribadirlo, perché non possiamo ritenerlo un elemento acquisito una volta per tutte ma dobbiamo mantenere viva e alta l’attenzione”.