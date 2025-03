Lotta all'abusivismo ricettivo al Carnevale di Venezia: multe per 50.000 euro

VENEZIA - Nel cuore del Carnevale di Venezia, la Polizia Locale e la Guardia di Finanza hanno intensificato i controlli sulle strutture ricettive, sia alberghiere che extra-alberghiere, nel Centro Storico della città. Tra metà febbraio e marzo, sono state verificate novanta attività, con numerose irregolarità riscontrate sia in base alla normativa regionale sia alle nuove disposizioni del Decreto Anticipi. Le indagini hanno portato alla scoperta di cinque società che esercitavano attività alberghiera senza autorizzazioni, offrendo servizi come colazione a buffet e portineria. Queste violazioni hanno comportato sanzioni amministrative per oltre 50.000 euro e l'obbligo di cessare l'attività.



Inoltre, sono state individuate diciassette strutture che operavano senza il Codice Identificativo Nazionale (C.I.N.), obbligatorio dal gennaio scorso. Per queste violazioni, sono stati emessi verbali di sanzione amministrativa da 1.600 euro ciascuno. La collaborazione tra Polizia Locale e Guardia di Finanza è fondamentale per tutelare i gestori che operano regolarmente e per proteggere l'economia locale, particolarmente sensibile al settore turistico-ricettivo. Le segnalazioni dei cittadini sono state cruciali nel supportare queste operazioni di controllo.