Il loro cane mangia 4mila dollari. Padroni sotto choc ma riescono a recuperarli

I proprietari di Cecil, un docile cane di sette anni, aveva lasciato 4mila dollari in contanti sul tavolo di casa per pagare dei lavori, confidando nella sicurezza del loro ambiente domestico. Ma il loro amico a quattro zampe ha pensato bene di usarli come gioco, strappandoli e mangiando buona parte delle banconote. L’incredibile episodio è accaduto in Pennsylvania.



Nel racconto pubblicato su Instagram, la coppia ha condiviso un video diventato immediatamente virale, mostrando il simpatico cane mentre prendeva, strappava e mangiava una buona parte dei dollari. La coppia, presa dallo shock iniziale, si è immediatamente preoccupata per la salute di Cecil e ha chiamato il veterinario per accertarsi che il cane non fosse in pericolo. Fortunatamente, il goldendoodle è stato sottoposto a un monitoraggio a casa e ha superato l'insolito pasto senza problemi significativi.



Quanto al denaro, la coppia non si sono arresi facilmente. Determinati a recuperare il più possibile, hanno diligentemente lavato e asciugato ogni banconota, anche quelle ingoiate da Cecil. Alla fine, la coppia è riuscita a recuperare 3.550 dollari, dimostrando che, nonostante l'insolito furto, la maggior parte del denaro poteva essere salvata. L'aneddoto insolito ha suscitato risate online, dimostrando che la combinazione di un cane curioso e un po' di pazienza può trasformare un disastro in una storia divertente da condividere con il mondo.