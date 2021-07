Lorenzo, guarito da un sarcoma, parte in bici alla scoperta della Laguna Veneta

PADOVA - Lorenzo Rama, 22 anni, originario di Dueville, percorrerà 250 chilometri in bicicletta, in un viaggio nel cuore del Veneto, toccando Vicenza, Treviso, Jesolo e Sottomarina, per fare poi ritorno a Padova, sede dell'Istituto Oncologico Veneto. Un tour dell'entroterra lagunare lungo cinque giorni con altrettante tappe, accompagnato dall’amico e compaesano Samuele Benetti.



La partenza è prevista per il 17 luglio, per l'evento chiamato “In bicicletta per lo IOV”, che ha come obbiettivo quello di sensibilizzare sull'importanza fondamentale della ricerca nella prevenzione e cura dei tumori e raccogliere fondi destinati all'Istituto. “Ho deciso di far partire questa iniziativa in favore dello IOV perché sono stato un paziente oncologico, sottoposto a intervento chirurgico e a successiva radioterapia. Proprio in quel periodo difficile” racconta Lorenzo “ho capito che c'è tanto bisogno, ho sentito tanta sofferenza, io stesso ho sofferto".



La mia “maratona su due ruote” è per dimostrare forza e rinascita, per testimoniare che c'è una vita intera oltre la malattia. Per far vedere che si può ripartire ho deciso di intraprendere questa avventura: l'iniziativa parte da me perché mi ha toccato da vicino, il mio amico Samuele mi seguirà in macchina nel percorso per supportarmi. Lungo il tragitto della biciclettata chiederò a chi incontro di condividere il progetto, di contribuire, di passare parola: nonostante la giovane età, io ho conosciuto il cancro, sono guarito grazie alle cure dell’Istituto Oncologico Veneto, è giusto che contribuisca affinché altri non ne abbiano bisogno: e questo, grazie a un supporto alla ricerca scientifica”.



“Mi piace molto l’immagine di questo ragazzo che, in sella alla sua bicicletta, caschetto in testa, attraversa il Veneto ricordando la sua storia e pensando a noi. Nel frastuono della vita moderna, l’idea che un giovane, che ci ha conosciuto da vicino, pedali concentrando la sua attenzione sulla ricerca scientifica è un segnale encomiabile: i progressi in laboratorio” è il commento del Direttore generale dell’Istituto Oncologico Veneto, Patrizia Benini.



“Si compiono anche grazie all’iniziativa di singoli, che sono linfa vitale per il nostro guardare al futuro. Grazie a Lorenzo la ricerca sale in sella e “pedala”, alla luce dei fanali, e al fruscio leggero della dinamo. E’ per merito di persone come lui che noi tutti possiamo spingerci lontano, facendoci strada in un altro “mare”, quello della conoscenza di nuove terapie contro il cancro”.