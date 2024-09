Lorenza De Noni festeggiata in municipio a Conegliano per il quinto posto mondiale

CONEGLIANO - Applausi e anche un po’ di commozione. Sorrisi e tanta gioia per un quinto posto mondiale celebrato nella “casa” più importante della città, il Municipio. Ieri pomeriggio, mercoledì 4 settembre, in piazza Cima a Conegliano la 18enne coneglianese Lorenza De Noni è stata festeggiata dalla sua società, Atletica Silca Conegliano, presente con i compagni di squadra in divisa sociale, dirigenti, staff, allenatori, volontari, simpatizzanti guidati dal presidente Francesco Piccin. Ad accoglierla, sotto la loggia del municipio, il sindaco Fabio Chies e l’assessore allo sport Primo Longo.

De Noni non è nuova ad imprese che meritano di essere celebrate anche dalle istituzioni cittadine, visto che lo scorso dicembre era stata ricevuta nell’ufficio del primo cittadino e premiata per i grandi risultati ottenuti (titoli e medaglie italiane e maglie azzurre). Ora, un’impresa ancora più grande. Con il quinto posto conquistato nella finale ai campionati mondiali under 20 di Lima, in Perù, De Noni, allenata da Massimo Furcas, ha scritto un pezzo di storia dell’atletica: mai un’ottocentista era riuscita ad arrivare così vicina dal podio nella rassegna mondiale dedicata agli juniores.



“Avevamo già premiato Lorenza per i precedenti risultati, sapevamo che avrebbe partecipato ai mondiali e abbiamo seguito con affetto batterie, semifinali e finale - ha detto il sindaco Chies - siamo davvero entusiasti di poter annoverare tra i cittadini di Conegliano questa ragazza che ha fatto un risultato incredibile e che ha reso onore alla nostra città. Era giusto tributarle un grande applauso e festeggiarla in municipio”.

Lorenza è una coneglianese doc, residente in via XX Settembre, poco distante dal Comune, con papà Paolo, mamma Veronica Piutti (ex ottocentista azzurra), il fratello gemello Michele (anche lui atleta di livello nazionale, prima nel salto in alto ora negli ostacoli) e la sorella maggiore Stella. Si è diplomata al liceo scientifico Marconi di Conegliano e si è immatricolata alla facoltà di Agraria all’università di Udine.

“Essere ricevuta di nuovo dal sindaco e poter essere festeggiata in municipio è un onore e una gratificazione perché è la dimostrazione che anche il Comune è contento dei miei risultati e ci tiene a festeggiarli con me e la mia squadra - ha commentato Lorenza - per me è un onore vestire la maglia azzurra portando il più in alto possibile il nome della mia società e della mia città”.

Presenti, tra gli altri, il consigliere del CdA di Banca Prealpi SanBiagio (partner della società sportiva) e referente del progetto Parità di genere, Teresa Grava e la velocista, ex primatista italiana dei 100 e dei 200, vicepresidente di Fidal Veneto, Manuela Levorato.

“Lorenza è una ragazza fantastica, siamo orgogliosi che nei suoi successi ci sia anche il nome di Silca - ha sottolineato l’Amministratore Delegato di Silca SpA, Michele Gazzola - . Questo quinto posto mondiale testimonia che l’impegno porta ai risultati, impegno di chi scende in pista, impegno di chi sostiene e indirizza, impegno di chi supporta la squadra, come fa Silca SpA. Siamo tutti nelle gambe di Lorenza, una diciottenne impegnata anche nello studio, capace e diligente negli allenamenti, che vince esprimendo quei valori positivi che rappresentano la ragione per la quale Silca è impegnata nello sport, oltre che essere parte fondamentale di quello che facciamo in azienda e di quello che proponiamo per il territorio che ci ospita”.

“Siamo contenti di poter festeggiare questo risultato eccezionale nel municipio, nella casa dei cittadini, nel cuore della nostra città - ha aggiunto il presidente di Atletica Silca Conegliano, Francesco Piccin - credo sia molto bello tributare questo riconoscimento a Lorenza, che ha portato così in alto il nome della sua città e della sua società, con la maglia azzurra. Abbiamo voluto esser qui, con tutta la squadra, perchè ci piace sempre sottolineare che si tratta di un risultato “corale”, nato all’interno di un gruppo che ha supportato in tutti i modi Lorenza, mettendola nelle condizioni per potersi esprimere al meglio. Un grazie al nostro main sponsor Silca SpA e agli altri partner che ci sostengono non solo in occasioni degli eventi che organizziamo ma anche durante tutto l’anno, per permettere ai nostri ragazzi di praticare l’atletica. Non tutti diventeranno forti come Lorenza, ma potranno sviluppare le stesse attitudini da usare anche in altri campi della vita”.



De Noni, oltre al quinto posto mondiale, nel 2024 ha vinto due ori tricolori juniores nei 1500 (indoor e outdoor) e due argenti negli 800 (indoor e outdoor). Quest’anno ha fermato il cronometro sul tempo di 2’03’’20, che conferma il suo sesto posto nella classisfica italiana all-time under 20 degli 800. Nel suo palmares anche un oro tricolore nei 1000 cadette (2021), un oro tricolore negli 800 allieve (2023), un bronzo tricolore negli 800 allieve (2022), un argento negli 800 e un oro nella staffetta svedese al Festival Olimpico della Gioventù Europea, riservato agli under 18 (2022). De Noni ha indossato la maglia azzurra anche ai campionati europei under 18 nel 2022 e under 20 nel 2023 (quando era ancora under 18) e al Festival Olimpico della Gioventù Europea (under 18) del 2023, dove ha sfiorato il podio, finendo quarta negli 800.