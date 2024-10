La violenza sulle donne raccontata in uno spettacolo teatrale. Debutto in anteprima nazionale dello spettacolo “LOOP”, sabato 12 ottobre alle 18.30 nel Teatro Accademia di Conegliano. Un’iniziativa promossa dal Gruppo Donne Impresa di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana, da sempre impegnato sui temi della violenza e della sopraffazione, in collaborazione con Confartigianato Imprese Conegliano.

L’appuntamento gratuito,aperto alla cittadinanza, è sostenuto dal Gruppo Anziani e Pensionati di Confartigianato, dai club Rotary Conegliano e Conegliano Vittorio Veneto. L’obiettivo è sensibilizzare la collettività sul tema della violenza di genere, in particolar modo quella domestica.



Uno spettacolo di Edoardo Fainello del Centro Teatrale da Ponte di Vittorio Veneto, unico nel suo genere, con un taglio dichiaratamente cinematografico, forte e delicato nel contempo, che affronta il tema, purtroppo così attuale, della violenza sulle donne e dei femminicidi.

Si tratta della storia di un fidanzato che chiede e ottiene di poter rivedere la propria ragazza dopo la rottura del loro fidanzamento. Quello che la donna non sa è che le intenzioni dell’uomo sono tutt’altro che nobili. Dopo un inizio civile di conversazione la situazione degenera.

Il fine dell'iniziativa è quello di sensibilizzare le imprese e la cittadinanza ad adottare stili non discriminatori nei confronti delle lavoratrici.

Si tratta di un nuovo tassello si si aggiunge all’impegno culturale che l’Associazione sta mettendo in campo per arginare gli effetti della discriminazione e promuovere l'inclusività.