Longarone, frana sulla provinciale verso la Val Zoldana

LONGARONE (BELLUNO) - La segnalazione è giunga poco dopo le 16 di oggi, sabato.



La provinciale 251 "Della Val di Zoldo e Val Cellina" è temporaneamente chiusa per una frana.



L'episodio è accaduto in località Mezzomonte, poco sopra Longarone, lungo la direttrice che porta a Forno di Zoldo.



Sul posto al lavoro gli uomini di Veneto Strade e le forze dell'ordine.



Questo il report della stessa Veneto Strade sulla situazione dell'area dolomitica.

Sono in corso abbondanti precipitazioni atmosferiche su tutta la rete stradale in gestione a Veneto Strade di carattere nevoso al di sopra dei 1000 m slm. nelle Dolomiti settentrionali con apporti di neve fresca di circa 70/80 cm alla quota di 1500 m slm. e di carattere piovoso molto intenso a quote inferiori e sulla parte meridionale della provincia.

Pertanto Viene chiuso al transito causa pericolo valanghe il seguente tratto stradale:

-S.R. 48 “delle Dolomiti” tratto Arabba – località Brenta, rimane aperto un varco di emergenza per mezzi di soccorso;

- S.R. 48 “delle Dolomiti” dalla località Alverà all località Ligonto; rimane aperto un varco di emergenza per mezzi di soccorso;

Si conferma la chiusura per motivi di sicurezza del seguente tratto stradale:

- S.P. 1 “bis Madonna del Piave”, S.P 28 “di Segusino” (TV);

- S.P.1 Bis (BL) e km 7+301della S.P. 28 (TV) Galleria Madonna del Piave chiusa al traffico a causa delle forti venute d’acqua;

Rimangono chiusi al transito causa pericolo valanghe i seguenti tratti stradali:

- S.P. 244 “della Val Badia” Passo Campolongo località Varda);

- S.P. 24 “del passo Val Parola” dal Passo Falzarego al confine Provincia di Bolzano;

- S.R. 48 “delle Dolomiti” Passo Pordoi località ponte Vauz;

- S.R. 48 “delle Dolomiti” (Passo Falzarego) dalla località Pian di Falzarego alla località Cinque Torri;

- S.P. 49 “di Misurina” dalla località Misurina alla località Carbonin;

- S.P. 148 “Cadorna” dalla località Forcelletto alla località bivio Grappa-S.P. 149;

- S.P. 347 “del passo Cereda e Duran” (passo Duran) dalla località La Valle alla località Le Vare;

- S.P. 347 “del passo Cereda e Duran” (forcella Cibiana) dalla località Cornigian alla località Cibiana;

- S.P. 619 “di Vigo di Cadore” (Casera Razzo) dalla località Al Fogher al confine Provincia di Udine;

- S.P. 638 “del Passo Giau” dalla località Pocol alla località bivio Posalf;

- S.P. 641 “del passo Fedaia” dalla località Malga Ciapela al confine con Provincia di Trento.