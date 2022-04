Londra, Harry e Meghan in visita dalla Regina

MONDO - Harry e Meghan si sono recati insieme in visita dalla Regina Elisabetta II, per la prima volta da oltre due anni, dopo aver rinunciato nel gennaio 2020 allo status reale ed essersi poi stabiliti in California. La coppia, ha reso noto un loro portavoce, si è recata ieri al castello di Windsor, in una tappa del viaggio verso l'Aja per gli Invictus games, scrive la Bbc.

A quanto riporta il tabloid The Sun, i duchi di Sussex hanno incontrato a Windsor anche il principe Carlo, il padre di Harry. Harry non veniva nel Regno Unito dallo scorso luglio, quando fu presente all'inaugurazione della statua della madre, Diana. Meghan non era invece più tornata dal 2020. Ieri si sono fermati a Windsor sulla via per gli Invictus Games, giochi fondati dal principe a sostegno dei militari feriti o mutilati.

Harry ha così potuto salutare la nonna che la settimana prossima compirà 96 anni. La Regina, che ha problemi di mobilità ed è recentemente guarita dal Covid, non parteciperà alla Messa di Pasqua per la prima volta dal 1970. I media britannici hanno sottolineato che Harry non è venuto il mese scorso per la messa in ricordo del nonno Filippo, scomparso un anno fa.