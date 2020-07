L'onda rosa delle imprenditrici venete

VITTORIO VENETO - Ieri sera con quasi 30 gradi 90 donne attente e rispettose si sono ritrovate alla Vigna di Sarah a Cozzuolo per un evento speciale: la serata trevigiana del gruppo Imprenditrici Venete, un gruppo tutto nuovo e in fase di sviluppo. Il progetto è nato lo scorso maggio da un’idea della venetissima Giorgia Bonotto con l’intento di unire le forze rosa del veneto e fare rete creando nuove collaborazioni proficue.

Galeotto fu Facebook, dove un piccolissimo gruppo di imprenditrici sta diventando una realtà a 3 zeri, sono infatti già oltre 4.500 le iscritte della nostra regione. E’ nata così una onlus che sta raccogliendo fondi per far crescere il progetto. Uno dei primissimi strumenti creati dalle Imprenditrici Venete è una App, già operativa, scaricabile su Google Play e a breve anche su Apple Store, dove è possibile localizzare le attività delle colleghe e trovare collaborazioni e scontistiche ad hoc, che assume lo stesso nome del gruppo.

Oltre alla App, dichiara la presidente Giorgia Bonotto “stiamo organizzando la creazione di una Academy, dove fare formazione seria e concreta ma in un modo innovativo, cercando di coniugare etica e redditività, perché essere imprenditrici non può più prescindere dal concetto etico di fare business. Proponiamo un modello di impresa a misura di donna in primo luogo ma soprattutto che metta la persona al centro, cercando di dare nuovi strumenti per una imprenditoria sana, sia dal punto di vista finanziario che umano”. La serata di Treviso è la terza organizzata da Imprenditrici Venete, dopo Rovigo e Venezia. Prossima tappa il 29 luglio a Verona.