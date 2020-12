Lockdown duro a Londra per Natale, vietati ospiti a casa

Niente ospiti a casa per Natale a Londra. Il primo ministro Boris Johnson ha annunciato oggi il passaggio della capitale, il sud est e l'est dell'Inghilterra al livello 4 di restrizioni. La misura entrerà in vigore domani per due settimane. In queste aree la popolazione deve rimanere a casa, ricorrendo il più possibile allo smart working. Rimangono aperti solo i negozi essenziali.

In queste aree il giorno di Natale non si potrà incontrare persone esterne al nucleo familiare. Nel resto del paese, la possibilità di riunire fino a tre famiglie viene limitata al solo giorno di Natale, invece dei cinque giorni inizialmente previsti. Non vi sarà nessun allentamento delle regole per la sera di Capodanno.