LA LOCANDIERA

L’opera probabilmente più famosa e rappresentata nel mondo di Carlo Goldoni, in una messa in scena immersa nella classica estetica settecentesca. Cos’ha ancora da raccontare oggi la Mirandolina di Carlo Goldoni? La forza, il desiderio d’indipendenza, il saper usare la propria intelligenza e la propria capacità seduttiva per piegare la prepotenza dell’uomo. Un’unica donna sul palco, che divide la scena con tre attori che ricoprono tutti i ruoli, maschili e femminili, in un turbinio di ritmo e di cambi scena rapidissimi che trascinano lo spettatore attraverso un fiume di situazioni esilaranti e di repentine trasformazioni emotive. Ambientato nella Firenze della metà del settecento, il testo goldoniano rivive in questo spettacolo attraverso l’amore profondo che il cast, tutto veneto, nutre da sempre per l’autore veneziano che ha cambiato per sempre il teatro europeo.

Testo Carlo Goldoni

Adattamento e regia Edoardo Fainello

Costumi Elena Gray

Scenografie F.lli Campo

Musiche Edoardo Fainello

Cast Mirko Bottega, Edoardo Fainello, Massimiliano Mastroeni, Elena Saccon

Produzione Goldoni Theatre Company / Centro Teatrale Da Ponte

__________________________________________________________________________________________________

Due ore prima dello spettacolo non sarà più possibile acquistare i biglietti online, ma solo presso la biglietteria del Teatro