Locanda a fuoco, l'emergenza all'alba di martedì

BELLUNO - Un incendio di vaste proporzioni è in corso dalle 5 di martedì mattina a Lamon (Belluno), alla Locanda Ponte Serra, da poco completamente ristrutturata.

Gli ospiti dell'albergo sono stati subito evacuati: al momentlo non sono stati segnalati feriti.

Intervdnuti sul posto i vigili del fuoco di Feltre, gli operatori volontari del Basso Feltrino, i vigili del fuoco di Bassano del Grappa e 21 operatori volontari del comando di Trento con tre autopompe, due autobotti e un'autoscala. Per domare completamente l'incendio serviranno diverse ore.

L'hotel è ospitato in uno storico edificio del 1860: al piano terra si trova l'osteria Ponte Serra. La ss50 del Grappa e passo Rolle è stata chiusa temporaneamente in località Ponte Serra, per consentire le operazioni di spegnimento del rogo e per pericolo crolli. Deviazione via strada della “Roa” per raggiungere da Primiero/Fiemme il Tesino.