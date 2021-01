L'NBA torna alla Casa Bianca

STATI UNITI - LeBron James e i Los Angeles Lakers campioni NBA in carica pare riprenderanno la tradizione della visita alla Casa Bianca della squadra vincitrice dell’NBA, ossia uno dei quattri maggiori campionati sportivi USA.



Dal 2016, anno della vittoria di Trump, gli allora campioni in carica Golden State Warriors avevano interrotto la tradizione, seguiti quindi dai Cleveland Cavs dello stesso James, e dai Toronto Raptors nel 2019.



Questo per l’aperta polemica con il presidente Trump che per tutta risposta ha sempre lanciato frecciate agli atleti di quella Lega.



Con il prossimo insediamento di Joe Biden, la cui corsa alle presidenziali è stata pubblicamente supportata anche da LeBron James, dovrebbe dunque tornare le visite alla Casa Bianca interrotte dopo la presidenza Obama.



Nel frattempo l’allenatore dei Golden State, Steven Kerr, in conferenza ha parlato dell’attuale situazione politica negli Stati Uniti, criticando apertamente l’operato di Trump (qui la notizia dalla stampa statunitense).