Litiga con la ex e se ne va. Quando torna, trova i Carabinieri che gli ritirano la patente

GODEGA SANT’URBANO - Litiga ad alta voce, in maniera piuttosto nervosa, poi decide di andarsene.



Nel frattempo la lite richiama sul posto i Carabinieri e, lui poco dopo ritorna e viene controllato: ci rimette l'auto e la patente.



L'episodio è accaduto lo scorso sabato pomeriggio in via Trento a Caneva, dove abita la donna. Sul posto Si era presentato l'ex, un uomo di 53 anni residente a Godega Sant'Urbano.



Il litigio aveva attirato l'attenzione di qualcuno che a quel punto ha chiamato i Carabinieri. Mentre i militari stavano verificando la situazione, l'uomo si è ripresentato.



È stato dunque controllato con l'etilometro: per lui tasso alcolemico di 1,77 g/l (il limite è 0,50).



Alla fine per il malcapitato è scattato il sequestro dell'auto e il ritiro della patente.