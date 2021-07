Lite tra vicini di casa finisce a bastonate, un arresto

PADOVA - Un uomo di 65 anni è stato arrestato dai carabinieri la notte scorsa con l'accusa di tentato omicidio.

Si tratta di S.C., originario di Cagliari, pensionato, residente a Piombino Dese. L'indagato ha avuto un diverbio con un vicino con cui non andava d'accordo da molto tempo, aggredendolo anche a colpi di bastone, provocandogli ferite al capo tali da costringerlo al ricovero.

La lite sarebbe scaturita dopo l'ennesimo screzio tra i due. Il ferito, che ha 51 anni, si trova in ospedale, non in pericolo di vita. Altra lite tra vicini è avvenuta anche a Bovolenta, sempre l'altra notte. In questo caso un 41enne ha tentato di accoltellare un vicino senegalese di 31 anni, che a sua volta ha estratto una katana e un'ascia con le quali ha colpito la macchina dell'antagonista.



Entrambi sono stati denunciati per lesioni personali aggravate e porto di armi atte ad offendere. Il senegalese è stato soccorso dal personale del 118. In entrambi i casi le indagini sono state affidate ai carabinieri.