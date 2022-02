Lite tra un gruppo di persone, due feriti con arma taglio

TRIESTE - Indagini sono in corso dopo una lite avvenuta questa mattina all'alba a Trieste e in cui sono rimasti feriti due giovani, stranieri, con arma da taglio.

Sul posto è intervenuta la Polizia che sta svolgendo accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'episodio e per risalire agli aggressori. Secondo una ricostruzione, alla lite avrebbe partecipato un gruppo di persone, che all'arrivo delle forze dell'ordine non era più presente sul posto. A terra invece c'erano i due giovani feriti.

La lite è avvenuta tra via Battisti e via Rismondo verso le 5. Sul posto anche il 118. I due giovani sono stati portati all'ospedale di Cattinara e non sarebbero in pericolo di vita.