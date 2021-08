Lite tra ubriachi: in due ai domiciliari

TRIESTE - Lite violenta nel locale: in due finiscono ai domiciliari.

L’episodio è accaduto lunedì verso le 17 in un locale di Trieste, in via Galatti: ad affrontarsi due persone in stato di alterazione alcolica. ù



Sul posto è accorsa una Volante della polizia: gli agenti hanno fermato i due e ricostruito l’episodio. Dopo le formalità di rito presso gli uffici della Questura di Trieste sono stati tratti in arresto e posti ai domiciliari.