Lite tra giovanissimi: sedicenne accoltellato al torace

VICENZA - Un ragazzo di 16 anni è stato accoltellato al torace nella tarda serata di ieri a Vicenza, nei pressi del centro storico. Il giovane, residente in città, è stato soccorso dal personale del Suem 118 e trasportato d'urgenza all'ospedale, dove si trova ora in terapia intensiva pediatrica in condizioni critiche. L’aggressione è avvenuta in via Cattaneo, area molto frequentata per la presenza di abitazioni e un ampio parcheggio. L’allarme è stato dato da alcuni passanti che hanno assistito alla scena. Secondo le prime informazioni fornite dagli investigatori, l’autore dell’accoltellamento potrebbe essere un coetaneo della vittima. Al momento, si valuta l’ipotesi di una tentata rapina, ma non si escludono altre motivazioni. Gli inquirenti attendono di poter sentire la testimonianza del ragazzo per chiarire la dinamica dei fatti.