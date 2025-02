Lite tra fratelli finisce nel sangue: 41enne accoltella il maggiore

VICENZA - Una violenta lite familiare è degenerata nella notte tra lunedì 12 e martedì 13 febbraio, quando un uomo di 41 anni ha accoltellato il fratello maggiore di 44 anni durante un acceso diverbio. L’aggressione è avvenuta intorno alla mezzanotte nell’abitazione che i due condividevano. Secondo la ricostruzione dei Carabinieri, la discussione è scoppiata per futili motivi. Durante il litigio, il più giovane ha afferrato un coltello da cucina e colpito il fratello alla mano destra, provocandogli una ferita profonda. La vittima è stata soccorsa e trasportata all’ospedale San Bortolo di Vicenza, dove è stata medicata e tenuta sotto osservazione.

Le sue condizioni non sono gravi. L’aggressore è stato arrestato in flagranza di reato con le accuse di tentato omicidio, maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate dall’uso di un’arma. Ora si trova nel carcere di Vicenza, a disposizione dell’autorità giudiziaria.