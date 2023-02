Lite tra coniugi, Polizia trova e sequestra armi

VICENZA - Una lite tra coniugi avvenuta nel Vicentino, finita 'alla pari' con ferite per entrambi, si è conclusa con il sequestro di armi e munizioni al marito, denunciato per la mancata custodia, da parte della Polizia. L'episodio è avvenuto a Rosà (Vicenza), dove una pattuglia delle "Volanti" del Commissariato di Bassano del Grappa è intervenuta per la lite tra una donna di 45 anni, uscita dall'abitazione, e il marito, di 52 anni, che aveva avuto la peggio, con alcuni lividi sul viso; in casa sono stati trovati cocci di vetro, monetine ed oggetti vari sparsi dappertutto sul pavimento. La vicenda, che non ha portato a denunce penali, ha avuto comunque uno strascico amministrativo poiché l'uomo, ex presidente del Poligono di Tiro di Nibbio di Nove, è risultato titolare di una licenza di porto di fucile per uso caccia, con numerosi fucili e pistole in casa. Su disposizione del Questore di Vicenza Paolo Sartori, gli agenti gli hanno revocato il permesso e sequestrato cinque fucili, una pistola e una carabina ad aria compressa; uno dei fucili si trovava in casa e non nell'armadio blindato dove erano custodite le altre armi; a casa della madre dell'uomo è stato rinvenuto uno zaino con 141 cartucce calibro 12. Il marito è stato quindi denunciato per omessa custodia di armi.