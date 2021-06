Lite tra colleghi in posta, un ferito col taglierino

VENEZIA - Un dipendente delle Poste, 40 anni, in servizio all'ufficio di via Torino a Mestre (Venezia) è rimasto ferito in modo non grave da un colpo di taglierino inflittogli da un collega con cui aveva avuto un diverbio, e che è stato fermato dalla Polizia.



L'episodio si è verificato stamani.



Il ferito è stato condotto al Pronto soccorso dell'ospedale All'Angelo, dove è stato medicato e si trova in osservazione.