Lite stradale degenera: inseguimento e colpi di pistola

PADOVA - Mattinata di tensione a Ponte San Nicolò (Padova), dove una semplice mancata precedenza ha scatenato un inseguimento culminato con colpi di pistola sparati contro un furgone. L'episodio è avvenuto lunedì 19 febbraio, intorno alle 6 del mattino, tra il centro del paese e la tangenziale per Albignasego. Una guardia giurata 51enne, alla guida di un'auto, ha reagito con furia dopo che un furgone, condotto da un 18enne romeno, non gli avrebbe dato la precedenza a un incrocio di via Marconi.



Ne è nato un inseguimento spericolato, con manovre pericolose e insulti tra i due conducenti. Il giovane ha cercato di seminare l’aggressore, uscendo dal centro abitato e imboccando la tangenziale, ma il 51enne ha continuato a tallonarlo tentando persino di tamponarlo. Quando il furgone è riuscito a distanziarsi, la guardia giurata ha estratto la pistola d’ordinanza e ha aperto il fuoco, colpendo la carrozzeria posteriore del mezzo. Solo a quel punto ha desistito e si è allontanato.



Ancora sotto choc, la vittima ha raggiunto la ditta in cui lavora e, dopo aver constatato i fori dei proiettili, ha denunciato l’accaduto ai carabinieri di Ponte San Nicolò. Grazie alle telecamere di videosorveglianza, i militari hanno identificato il responsabile, denunciandolo per minaccia aggravata, violenza privata ed esplosioni pericolose. Il 51enne, in possesso di un porto d’armi regolare, rischia ora il ritiro della licenza e pesanti conseguenze legali.