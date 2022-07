Lite stradale degenera, automobilista colpito con un casco

VICENZA - Al termine di un diverbio per una mancata precedenza, un motociclista con il casco ha colpito in pieno volto un automobilista. Il fatto è avvenuto in una via vicina al centro cittadino di Vicenza. Il litigio, poi degenerato, ha fatto intervenire sul posto un equipaggio dei Carabinieri e una pattuglia della Squadra volanti. Una volta sul posto gli agenti hanno cercato di riportare la calma, ascoltando le vittime e alcuni testimoni.

Nel frattempo il motociclista, in evidente stato di ubriachezza, ha ripreso a minacciare di morte prima i passanti e poi gli stessi poliziotti, che a quel punto l'hanno invitato a seguirli, ma al momento di salire in auto per andare in Questura ha prima tentato la fuga, poi ha spinto e strattonato i poliziotti. Immobilizzato una seconda volta è stato accompagnato negli uffici di viale Mazzini e a questo punto per lui sono scattate la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale e la sanzione per ubriachezza molesta.

Foto di repertorio