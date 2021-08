Lite nel camping, muore turista tedesco

VENEZIA - Un turista tedesco di circa 70 anni è morto ieri all'ospedale dell'Angelo di Mestre, dove era stato ricoverato sabato sera a seguito di un litigio al camping "Portobello" di Ca' Savio, frazione di Cavallino-Treporti (Venezia).



Secondo la ricostruzione dei carabinieri della locale stazione, nel primo giorno di vacanza l'anziano ha partecipato insieme alla famiglia a una serata in musica, organizzata all'interno della struttura. Qualche bicchiere di troppo l'avrebbe portato a importunare gli altri ospiti del campeggio; uno in particolare lo avrebbe spinto, forse per allontanarlo, facendogli sbattere la testa a terra con violenza e perdere i sensi.



I sanitari del Suem 118 sono intervenuti sul posto e lo hanno trasportato d'urgenza al pronto soccorso, dove è stato ricoverato per due giorni. Ieri mattina, i medici hanno dichiarato la morte cerebrale dell'uomo.

I militari dell'Arma hanno raccolto gli indizi di quanto successo, ascoltando alcuni testimoni e visionando le immagini della videosorveglianza. In base alle risultanze d'indagine, la Procura della Repubblica deciderà nelle prossime ore se indagare l'aggressore per omicidio preterintenzionale.