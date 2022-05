Lite per il furgone sulle strisce, vigilante estrae pistola

PADOVA - Momenti di paura oggi a Padova per il gesto inconsulto del vigilantes di una ditta portavalori che ha estratto la pistola dalla fondina per minacciare un 32enne nigeriano, il quale l'aveva ripreso perchè il suo furgone blindato era parcheggiato sulle strisce.



Il mezzo ostruiva non solo il passaggio pedonale ma anche una pista ciclabile.

Un video fatto da una passante avrebbe ripreso la sequenza del folle episodio. L'uomo, un addetto alla sicurezza della 'Mondialpol', era al posto di guida del mezzo, fermo sulle strisce, nei pressi di una rotonda trafficata nel quartiere Arcella. Il camioncino bloccava anche il percorso della ciclabile.

Su questa stava arrivando in bicicletta il 32enne, recava al lavoro in una fabbrica poco lontana. Il nigeriano, stizzito, ha fatto notare alla guardia giurata che non poteva parcheggiare in quel punto. Per tutta risposta il vigilantes è sceso, ha estratto dalla fondina la pistola in dotazione e l'ha avvicinata al ciclista, minacciando che avrebbe potuto sparare.



Il 32enne, molto spaventato, ha annunciato che sporgerà denuncia penale contro il vigilantes.