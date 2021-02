Lite in famiglia, giovane uccide il padre a martellate

ROVIGO - Un trentenne ha ucciso oggi a martellate il padre, Giovanni Finotello, 57 anni.



Il fatto è accaduto a Porto Viro, nel rodigino. L'omicidio è avvenuto nel corso di una lite in famiglia. La vittima è stata colpita più volte alla testa e al busto con un martello.



L'uomo, inizialmente ricoverato, è morto in ospedale. L'indagine è condotta dai carabinieri.



Gabriele Finotello, 30 anni, accusato dell'omicidio del padre, è stato portato nella caserma dei carabinieri di Porto Viro (Rovigo) dove il pubblico ministero Andrea Bigiarini della procura della Repubblica di Rovigo lo ha ascoltato.



Oggi alle 14,30 circa, al culmine di un litigio, l'uomo ha colpito con un martello alla testa e al busto il padre Giovanni Finotello, 57 anni, che è morto prima delle 16 all'ospedale dove era stato trasportato d'urgenza.



È stato il giovane a chiamare i soccorsi dopo essersi reso conto che le ferite inferte erano gravi.



Di professione il giovane uomo è operatore socio sanitario agli Istituti Polesani di Ficarolo (Rovigo), casa di riposo che ospita persone affette da disabilità psichica.



Al momento nei suoi confronti non vi è alcun provvedimento restrittivo, almeno fino all'esito dei primi accertamenti ancora in atto.



Padre e figlio abitano nella stessa casa, una bifamiliare in via Siviero 50. Tra i due c'era tensione da tempo. L'arma del delitto, il martello, è stata sequestrata.