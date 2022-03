Lite in famiglia, donna all’ospedale

UDINE - Intervento della polizia nella serata di domenica 6 marzo, a Udine, in via Sant’Osvaldo.

Una donna sarebbe rimasta ferita durante una lite con un familiare. L’uomo, che inizialmente non si era fermato sul posto, è poi stato rintracciato dagli agenti e segnalato all’autorità giudiziaria per le ipotesi di lesioni e resistenza.



La donna è stata accompagnata al pronto soccorso per la medicazione dei traumi, giudicati non gravi (codice verde). Sul posto anche la polizia locale.