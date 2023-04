Lite degenera, giovane arrestato per tentato omicidio

BOLZANO - I carabinieri di Chienes e Brunico sono intervenuti ieri nel tardo pomeriggio in un'abitazione di San Sigismondo, dove una lite fra due uomini era degenerata. Al loro arrivo i carabinieri hanno trovato un 23enne gambiano gravemente ferito con un coltello. L'altro uomo inizialmente si era rifugiato in casa, ma poi si è fatto accompagnare all'ospedale di Brunico, poiché anch'egli era ferito. Il 23enne, dopo i primi soccorsi all'ospedale di Brunico, è stato elitrasportato al San Maurizio di Bolzano in pericolo di vita. L'uomo ricoverato a Brunico, un 24enne gambiano, è in stato d'arresto e piantonato dai carabinieri, che a suo carico ipotizzano il reato di tentato omicidio. Nell'appartamento di San Sigismondo che è stato posto sotto sequestro sono in corso gli accertamenti tecnici da parte della squadra investigazioni scientifiche del comando provinciale carabinieri di Bolzano sotto la direzione del pubblico ministero incaricato del caso. L'indagato è in attesa dell'udienza di convalida, mentre sono in corso indagini per capire le origini della lite.