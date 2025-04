Lite davanti al bar finisce in tragedia: 43enne ucciso con un colpo alla testa

FONTANAFREDDA (PORDENONE) – Un cittadino albanese di 43 anni è stato ucciso a colpi di pistola ieri pomeriggio nei pressi di un bar in via Buonarroti. L’uomo si trovava seduto su una panchina esterna insieme a un familiare, quando un’Audi bianca si è fermata davanti al locale. Dall’auto sono scesi due individui e subito è scoppiato un acceso alterco. Il confronto verbale è degenerato rapidamente: uno dei due ha estratto una pistola e ha fatto fuoco più volte, colpendo la vittima alla testa.



Dopo la sparatoria, i due sono fuggiti a bordo dell’Audi, facendo perdere le proprie tracce. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i soccorritori del 118, ma per l’uomo non c’era più nulla da fare. I militari hanno raccolto le testimonianze dei presenti, molti dei quali erano clienti del bar al momento dell’agguato. Le indagini, coordinate dalla procura, puntano a chiarire le cause della lite e a identificare i due fuggitivi armati.