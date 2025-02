Lite in centro a Monfalcone: 27enne accoltellato, arrestato l’aggressore

GORIZIA - Una violenta aggressione si è consumata oggi, domenica 23 febbraio, intorno a mezzogiorno in piazza Cavour, nel cuore di Monfalcone (Gorizia). Durante una lite tra due giovani bengalesi, uno dei due, un 27enne, è stato ferito con diverse coltellate al volto, alla nuca, alla scapola, alla zona lombare e alla coscia.



Soccorso dal 118, il giovane è stato trasportato all’ospedale Cattinara di Trieste, dove è stato sottoposto a intervento chirurgico. Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti Carabinieri e Polizia di Stato, che hanno fermato e arrestato l’aggressore, un 24enne. Gli investigatori stanno ora lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e chiarire i motivi dello scontro.