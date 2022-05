Lite all'alba a Castelfranco, ventenne aggredito e ferito alla gamba con un coltello

Foto d'archivio

CASTELFRANCO - Alle 5 di questa mattina a Castelfranco Veneto in via Pagnana, pattuglie di Carabinieri sono intervenuti nei pressi del locale La Baita al Lago.



A quell'ora è stata registrata una lite scaturita verosimilmente per futili motivi. In questo contesto un gruppo di giovani, in corso di identificazione, ha aggredito un 20enne del montebellunese, che veniva colpito con un oggetto contundente.



Il giovane, in stato di alterazione psico-fisica, ha riportato una ferita da taglio alla coscia destra, giudicata guaribile in una ventina di giorni dai sanitari del locale ospedale. Indagini in corso a cura dei militari dell’Arma di Castelfranco Veneto.