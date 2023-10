Lite e accoltellamento in strada: due feriti

TRIESTE - Le forze dell'ordine stanno intervenendo in via Sant'Anastasio, a Trieste, per una lite in strada sfociata in un accoltellamento in cui sono rimaste ferite due persone.

Secondo le prime ricostruzioni, i sanitari sono stati chiamati per soccorrere una persona con una ferita d'arma bianca al volto: le sue condizioni sarebbero serie, ed è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Cattinara. Quando è stato lanciato l'allarme, si temeva addirittura per la sua vita, ma pare che l'equipe medica abbia ridimensionato la gravità delle condizioni. Una seconda persona, invece, avrebbe subito lesioni meno serie. Non si conosce ancora il contesto in cui è maturata la vicenda. In zona sono state inviate numerose pattuglie per cercare di ricostruire l'accaduto e l'esatto numero di persone coinvolte.