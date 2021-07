Lions Club, Frezza alla guida del Distretto 108Ta2

TREVISO - Il trevigiano Eddi Frezza eletto nuovo governatore del distretto 108Ta2 che riunisce oltre 1.400 soci Lions. Eletto il 9 maggio scorso alla carica di governatore per l’anno sociale 2021-2022 da 122 delegati convocati in assemblea, in presenza e a distanza, succede al pordenonese Giancarlo Buodo.



Classe 1973, dirigente nel settore sociosanitario, Eddi Frezza è socio Lions dal 2008. In questi ultimi 13 anni ha ricoperto numerosi incarichi all’interno dell’associazione, a partire dalla segreteria del club di Pieve di Soligo e fino a giungere in pochi anni ai vertici del Distretto 108Ta2 in rappresentanza di oltre 1.400 soci riuniti in 52 club, di cui 32 in Friuli-Venezia Giulia, 12 nella provincia di Treviso, 4 nel territorio bellunese, 3 nel veneziano e 1 in Trentino. Un distretto interregionale che solo nell’ultimo anno sociale (2020-21) ha servito più di 155mila persone con numerose attività benefiche finanziate con oltre 400mila euro.



“Nei Lions c’è grande fermento e attesa per la nuova fase che ci aspetta con il miglioramento del quadro sanitario – ha affermato il nuovo governatore Eddi Frezza –. L’emergenza pandemica è stata un duro banco di prova sia sul piano della vita associativa sia per la mission svolta al servizio delle comunità. Cambiamenti e innovazioni che ci proiettano su inediti scenari e ci impongono altre scelte coraggiose sul fronte del rinnovamento. Per questo – continua Frezza – metteremo in campo con spirito di resilienza e con grande determinazione e unità la nostra rete sui territori per offrire sostegno a chi ha più bisogno, dare risposte concrete alle emergenti marginalità”.