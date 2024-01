L'influencer, ex senzatetto, regala una casa ad una donna che vendeva dolci in strada

Nell’universo dei social media spesso emergono figure straordinarie in grado di toccare il cuore di milioni di persone. E’ il caso di Isaiah Garza, un ex senzatetto, che è riuscito a trasformarsi in uno dei creatori di contenuti più influenti e unici nel panorama digitale condividendo gesti di gentilezza e oggi è seguito da oltre 10 milioni di follower tra YouTube e TikTok. La sua popolarità, tuttavia, non si traduce solo in intrattenimento virtuale, ma diventa uno strumento per il bene sociale.



La storia più recente di Garza è di alcuni mesi fa, quando ha l’influencer ha incontrato una venditrice ambulante di ciambelle. Mettendo alla prova la sua gentilezza, fingendo di non avere soldi, Garza ha ricevuto tre dolci in regalo dalla donna. In risposta a questo gesto altruistico, l'influencer ha sorpreso la venditrice con una donazione di 500 dollari. Questa semplice azione ha rivelato una storia toccante: la donna aveva appena perso entrambi i genitori e stava lavorando incessantemente per pagare il loro funerale, oltre a prendersi cura di un nonno malato.



Profondamente colpito dalla storia della venditrice, Isaiah ha deciso di compiere un gesto ancora più grande: ha avviato un progetto per acquistarle una casa raccogliendo fondi attraverso i guadagni dei suoi video e le donazioni dei suoi seguaci. Il risultato è stato straordinario: Isaiah è riuscito a regalare una casa alla donna, incredula al momento della sorpresa. All'interno della nuova casa, un altro dono attendeva la donna: 10.000 dollari per aiutarla ad affrontare la vita quotidiana e i suoi debiti.