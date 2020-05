Linee elettriche della Marca: da domani partono i controlli aerei

TREVISO – Parte domani da Treviso la campagna di controllo e monitoraggio in volo delle linee aeree a Media Tensione di E-Distribuzione, che interesserà nelle prossime settimane la provincia per un totale di 30 comuni, 315 chilometri e 25 ore di volo.



L’obiettivo è quello di ridurre il numero di interruzioni di corrente e migliorare sempre più la qualità del servizio elettrico offerto alla clientela: grazie ai riscontri delle operazioni di sorvolo, incrociati con l’analisi evoluta della rete e la sua manutenzione predittiva, la società del Gruppo Enel punta a verificare “lo stato di salute” delle proprie linee elettriche e, dove necessario, predisporre piani di intervento in grado di prevenire molte cause di potenziali disservizi. Fino a metà agosto l'“occhio elettronico” di E-Distribuzione batterà palmo a palmo le linee elettriche aeree a Media Tensione allo scopo di rilevare eventuali anomalie presenti sui propri impianti.



Si tratta di attività di ispezione che si affiancano al piano di sviluppo e manutenzione della rete di distribuzione e che hanno permesso di raggiungere e mantenere eccellenti livelli di qualità del servizio, in linea con i migliori standard europei.



“Il controllo aereo ed il monitoraggio della rete elettrica – sottolinea Carlo Scussel, responsabile Esercizio Rete E-Distribuzione Veneto e Friuli Venezia Giulia - rappresentano un’attività fondamentale per garantire un servizio elettrico continuativo e volto all’eccellenza. Si tratta di una tipologia di intervento che presenta molti vantaggi e che nel corso degli anni ci ha permesso di ridurre in modo significativo i tempi necessari per i controlli, aumentandone l'accuratezza, evitando la necessità di interruzioni programmate”.



Il sorvolo a bassa quota delle linee elettriche consente la rilevazione visiva di eventuali anomalie e la ripresa video della situazione degli impianti, con particolare attenzione alla presenza di piante nelle immediate vicinanze dei conduttori, la verifica dello stato dei sostegni, delle mensole, degli isolatori e dei trasformatori posizionati su palo.



Il controllo avviene con le linee elettriche in tensione, ovvero senza ricorrere ad alcuna interruzione del servizio e quindi senza alcun disagio alla clientela. Al controllo elettronico aereo farà poi seguito l'analisi dei dati registrati e le eventuali ispezioni mirate dei tecnici E-Distribuzione che definiranno il successivo piano di interventi.



Ecco i Comuni della provincia di Treviso interessati dall’intervento: Altivole; Breda di Piave; Carbonera; Castelfranco Veneto; Castello di Godego; Mareno di Piave; Maser, Maserada sul Piave; Meduna di Livenza; Mogliano Veneto; Monastier di Treviso; Montebelluna; Motta di Livenza; Oderzo; Ormelle; Paese; Pederobba; Ponte di Piave; Quinto di Treviso; Resana; Riese Pio X; San Biagio di Callalta; Segusino; Spresiano; Treviso; Valdobbiadene; Vazzola; Vedelago; Villorba; Zenson di Piave e Zero Branco.