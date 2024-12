Linea ferroviaria Venezia-Trieste bloccata: treno travolge auto sui binari  

SAN DONÀ DI PIAVE (VENEZIA) – La linea ferroviaria Venezia-Trieste è rimasta bloccata dalle ore 18 di sabato 14 dicembre a causa di un incidente avvenuto nei pressi del passaggio a livello di via Formighé, tra San Donà di Piave e Ceggia. Un treno ha travolto un’auto abbandonata sui binari, una Volkswagen Passat, che sarebbe rimasta in panne prima dell’impatto. Fortunatamente, non c’era nessuno all’interno del veicolo e non si registrano feriti tra i passeggeri del treno.

Secondo le prime ricostruzioni, il treno ha trascinato l’auto per alcune centinaia di metri, causando l’interruzione della circolazione ferroviaria. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia Ferroviaria per mettere in sicurezza l’area e avviare i necessari accertamenti.

Trenitalia ha confermato che il passaggio a livello era regolarmente funzionante al momento dell’incidente. Per far fronte all’emergenza, è stato attivato un servizio di autobus per trasbordare i passeggeri dei treni coinvolti.

Disagi e ritardi

La sospensione del traffico ferroviario tra San Donà e San Stino ha causato la cancellazione di diversi treni regionali a partire dalle 18. Il convoglio in partenza da Portogruaro alle 18:51 è stato particolarmente colpito, accumulando un ritardo di 230 minuti.

Le operazioni per liberare i binari e ripristinare la circolazione sono ancora in corso. Nel frattempo, i passeggeri della tratta continuano a subire pesanti disagi.

Aggiornamento - ore 20:30

La circolazione permane sospesa tra San donà di Piave e Ceggia, in corso l'intervento delle Forze dell'Ordine e dei Vigili del Fuoco.

In corso l’invio di un mezzo di soccorso per consentire la regolare ripresa della circolazione.

I treni Regionali possono subire ritardi, limitazioni di percorso o cancellazioni.

Programma di cancellazioni dei treni Regionali.