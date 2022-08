Linea elettrica interrotta al santuario di Santa Augusta a Vittorio Veneto

VITTORIO VENETO - I sentieri e le scalinata per raggiungere il santuario di Santa Augusta a Vittorio Veneto sono stati chiusi per consentire l'accesso ai mezzi degli operai che sono sul posto e stanno lavorando, per riparare un guasto alla linea elettrica: circa 6 uomini sono impegnati nell'intervento con l'impiego anche di una ruspa. Se entro questa sera non riusciranno a terminare le riparazione il luogo di culto resterà al buio.

Un vero peccato visto che in questi giorni è in corso la centenaria Fiera di Santa Augusta: un evento imperdibile per qualsiasi vittoriese. Purtroppo il maltempo della notte scorsa ha causato un guasto piuttosto serio e i tecnici pur lavorando alacremente temono proprio che per questa notte sarà difficile porre rimedio al problema.